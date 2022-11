Apoyan a la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa

A

nte las nuevas e inadmisibles presiones, castrenses en este caso, expresamos nuestro reconocimiento y apoyo a la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, y de modo especial al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, por su trascendente labor y entereza para enfrentar los obstáculos que fraguan los que pretenden perpetuar la impunidad. Convencidos de que ningún pueblo tiene futuro si no resuelve eventos traumáticos en su memoria colectiva, y de que ciertamente se afecta la imagen de las instituciones al no sancionar penalmente a aquellos de sus integrantes que hayan incurrido en algún delito, respaldamos irrestrictamente el total esclarecimiento de este atroz crimen de Estado.

Colectivo de derechos humanos de presos Heberto Castillo. Sabas Cruz Soto y Enrique Aranda Ochoa

Tras la pandemia, se requieren trabajos formales, señala

Después de que disminuyó la pandemia, se vinieron como cascada problemas que requieren atención y solución de los estados a escala global; la necesidad urgente de crear nuevos centros de trabajo que disminuyan el desempleo que provoca desesperanza y zozobra en los jóvenes listos para entrar al mercado laboral; se requieren trabajos formales y bien remunerados; la inflación se extiende y causa grandes daños y reclamos generalizados en varios países; la clase trabajadora a escala internacional exige la indexación salarial sobre todo en naciones europeas, es decir, el ajuste necesario para que el valor adquisitivo no sea severamente rebasado o disminuido. El tránsito de la inflación (desequilibrio económico entre producción y demanda) se nota claramente en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el súbito incremento en los precios de las mercancías y servicios; la inflación viene acompañada y encuentra campo fértil en la guerra y el surgimiento del fascismo, entre otros graves problemas mundiales; se requieren soluciones colectivas. Es más necesaria la unidad de la clase trabajadora de la ciudad y del campo ante el panorama agobiante que se presenta.

Luis Langarica A.

Acerca de foto sobre feminicida

Antier publicaron en La Jornada una foto que nos indignó. Es importante la investigación profunda que se está llevando a cabo. Pero ello no justifica llamar la atención sobre el caso con el retrato de la víctima (no ponemos nombres porque este reclamo debe ser para toda situación similar), para interpelar a sus lectores y lectoras. Si el objetivo es sumarnos a la indignación, es un tremendo error publicar una imagen que muestra al perpetrador, llevando el cuerpo de la víctima de feminicidio. Ya se ha dicho que fotos como la publicada por ustedes el 8 de noviembre no contribuyen a sensibilizar, y si acaso impactan, lo hacen sobre las personalidades machistas que se empoderan aún más con imágenes como ésta. Recordemos la ley Ingrid, resultado de una experiencia similar, que penaliza la difusión de este tipo de imágenes. Solicitamos que la carta sea publicada y que ustedes tomen nota de nuestra mirada sobre su edición. Lo hacemos, además, porque consideramos todavía a La Jornada un buen periódico en un contexto de violencias visuales sin igual.