David Brooks y Jim Cason

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 31

Nueva York y Chapel Hill. Por segunda ocasión en una elección legislativa consecutiva, aún no hay un ganador y es posible que no se sabrá en varios días más, y en el caso del Senado, tal vez lleve semanas conocer cuál de los dos partidos nacionales triunfó, pero lo que sí se sabe es que no hubo la ola republicana pronosticada, aguando el festejo que preparaba la derecha alineada con el ex presidente Donald Trump.

Tres contiendas aún no resueltas definirán si los demócratas defendieron su mayoría en el Senado contra los republicanos, con una de ellas, la de Georgia, casi seguramente procediendo –igual que hace dos años– a una segunda vuelta programada para el 6 de diciembre.

En la Cámara de Representantes, ningún partido ha captado aún los 218 escaños necesarios para ser mayoría, aunque los republicanos están siendo favorecidos para obtenerla pero por un margen mucho más reducido frente a los democratas, y ni eso está asegurado.

Que así están las cosas 24 horas después de cerrarse las últimas casillas es bien recibido por los demócratas y su presidente Joe Biden, ya que a lo largo de las últimas décadas el partido en la Casa Blanca siempre pierde un número significativo de escaños en el Congreso.

Biden declaró ayer que “nuestra democracia ha sido puesta a prueba en años recientes, pero con sus votos, el pueblo estadunidense se ha expresado y comprobado una vez más que la democracia es lo que somos… hoy fue un buen día para la democracia”.

Para los republicanos, y sobre todo para las fuerzas alineadas con Trump, el resultado es no sólo inesperado, sino está detonando divisiones internas mientras diferentes bandas se echan la culpa. Se reportó que Trump estaba particularmente enfurecido con la derrota de su candidato para el Senado en Pensilvania como varios más que había apoyado, ya que eso debilitará su poder dentro de su partido.

A la vez, el triunfo arrollador en la relección del gobernador de Florida, Ron DeSantis, genera de inmediato una competencia interna por la candidatura presidencial de los republicanos en 2024. Trump ya amenazó que si DeSantis se atreve lanzarse por la Casa Blanca, podría quedar dañado , ya que yo puedo decir cosas sobre él que no serían halagadoras, sé más sobre él que cualquiera más allá, tal vez, de su esposa .

Fidelidad a Trump

Pero las filas del partido republicano siguen siendo fieles al ex presidente. Más aún, Trump, combinado con DeSantis y la relección de Greg Abbott en Texas garantiza que el mensaje antimigrante seguirá al centro del discurso republicano, junto con el rechazo al derecho al aborto y la prohibición de libros y otros materiales considerados antiestadunidenses, y el racismo –si es que no el supremacismo blanco– que es latente en todo eso.

En un comentario clásico de Trump la noche de la elección, afirmó: bueno, si ganan (los republicanos), me deben de dar todo el crédito. Si pierden, no me deberían culpar de nada .

Por ahora, muchos demócratas y observadores liberales y progresistas exhalan con alivio, y resaltan que la resistencia contra los peores elementos trumpistas –incluidos candidatos que rechazan la legitimidad de las elecciones de 2020, fuerzas antiaborto y antimigrantes, entre otros– logró frenar lo que muchos, incluido el propio presidente, advertían era una amenaza existencial al sistema democrático.