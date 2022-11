Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 26

Ante la sensación de que la inflación alcanzó su pico y comenzó a desacelerar en octubre pasado, Citibanamex prevé que la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) comenzará –luego de la decisión de este jueves– a relajar los incrementos de su tasa de referencia, con alzas que estarán por debajo de los 0.75 puntos porcentuales.

En conferencia remota, Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, pronosticó que el banco central se desanclará de la Reserva Federal de Estados Unidos, con un incremento de 0.5 puntos en diciembre, para posteriormente hacer ajustes de sólo 0.25 puntos porcentuales.

Ante los señalamientos de algunos especialistas de que el BdeM debe incrementar su tasa en un punto porcentual este jueves para atacar de manera más eficiente la inflación, De la Garza enfatizó que esa medida no sería la apropiada.