E

l Instituto Nacional Electoral necesita ser salvado. Está bajo ataque y con ello la vida democrática en nuestro país corre riesgo; el órgano encargado de velar, procurar y garantizar la democracia es amenazado por intereses oscuros que buscan que la parcialidad impere en una institución que tendría que ser árbitro imparcial para, con ello, convertirse en motor de la voluntad popular e impulsor de la libertad ciudadana con la que el pueblo decide sobre los asuntos de interés nacional, por ello es urgente salvar al INE y protegerlo de quienes lo tienen secuestrado.

Lejos de pretender desaparecerla o de restarle autonomía, la reforma busca blindar a la máxima autoridad electoral en México para que no sea utilizada en contra, justo, de la democracia. Es normal que existan resistencias a democratizar lo que sea: la derecha siempre ha visto como un riesgo que la ciudadanía se empodere y decida. Por ello ha tratado de impedir históricamente que todo poder dimane del pueblo, derecho consagrado en nuestra Constitución que con la reforma político electoral que se discute hoy en México sería, de aprobarse, más fácil garantizar.

Que no le vendan la cantaleta de que se busca desaparecer al INE, amenaza que circula en chats de tías con un tono agorero que, junto a él, el de las parientas de Guanajuato de Jorge Ibargüengoitia era fresa. Lo que se busca es reducir la cantidad de consejeros de 11 a siete y que sea el pueblo el que los elija, no los partidos políticos. También se pretende disminuir la cantidad de senadores de 128 a 96 y de diputados de 500 a 300; se propone, además, que el financiamiento a los partidos políticos sea exclusivamente para campañas electorales y, entre otras cosas, el que para que una consulta popular sea vinculante deba contar con 33 por ciento del padrón electoral, y no con 40, que es el requerido en la actualidad.