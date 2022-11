no. Decía Bertold Brecht que la función del arte es entretener. Obviamente, no se refería a entretener para estupidizar. El arte verdadero conmueve, concientiza, ilumina, devela y moviliza eso que, genéricamente, llamamos condición humana .

Ocho. ¿Cómo tomar, entonces, las propias palabras de Strassera, cuando en el alegato final del juicio habló de perversión moral , condenando a los genocidas a perpetuas y largas sentencias y haciendo llorar con su vibrante Nunca más ?

Nueve. ¿Héroe o canalla? Si el primer calificativo fuera válido, el general Milton Eisenhower sería el gran justiciero de la Segunda Guerra Mundial. Y esto pasa cuando por razones de mercado, el héroe individual ficticio se superpone al héroe colectivo real. Por ejemplo, la desdibujada aparición en el filme de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que posibilitaron la derrota de la dictadura, y la tenaz presión política para juzgar a los militares en ­democracia.

Diez. En 1998, los organismos de derechos humanos obligaron al presidente peronista Carlos Menem a dictar un decreto disponiendo que los establecimientos educativos dedicaran el 24 de marzo al análisis crítico del golpe. En 2002, durante la presidencia del peronista Eduardo Duhalde, una ley estableció la conmemoración oficial bajo la denominación de Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y en 2006, durante el mandato del también peronista Néstor Kirchner, otra ley estableció la condición de feriado de la fecha.

Once. Pese a ello, el presidente Mauricio Macri (jefe de jefes de las mafias políticas argentinas) dictó en 2017 un decreto estableciendo la movilidad del feriado. Que poco después fue dejado sin efecto, debido al rechazo del peronismo y los organismos de derechos humanos.

Doce. Argentina 1985 es un filme que llega en un momento crucial en la vida democrática del país sudamericano. Formalmente, en Argentina hay independencia de poderes , pero con un Poder Judicial usurpado por una banda de jueces y fiscales mafiosos que responden a Macri, y los expertos en lawfare (persecución político-judicial) del Departamento de Estado y la embajada de Washington en Buenos Aires.