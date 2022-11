Destaca que al ser una medida de carácter extraordinario y transitorio, no contó con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, por lo que su operación se financió con fondos destinados al ejercicio regular de diversas áreas de la SEP.

La auditoría de desempeño revela que no se definieron los mecanismos mediante los cuales la autoridad educativa federal se coordinaría con sus pares locales para operar la estrategia; tampoco se determinaron metas, indicadores ni plazos de atención para cada una de las cinco etapas previstas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no contó con un diagnóstico de las condiciones de infraestructura de las 223 mil 855 escuelas en el contexto de la pandemia de covid-19. Al instruir el regreso a clases presenciales sólo obtuvo información de equipamiento sanitario de 113 mil 594 planteles, de los cuales 62 mil 575 no garantizaban condiciones para volver a las aulas.

A pesar de que con la estrategia se llamó a un regreso a clases en todos los centros escolares del país, la SEP no obtuvo información de 49.26 por ciento de ellos, es decir, 110 mil 261, por lo que sólo constató la vuelta presencial de 53.3 por ciento de la matrícula de educación básica, es decir, 12.7 millones de alumnos, así como de 603 mil docentes.

En cuanto a las condiciones de infraestructura sanitaria de los 113 mil 594 centros educativos que reportaron datos, la ASF detalla que de los 41 mil 140 planteles de nivel prescolar con información, 3.2 por ciento no contaban con abastecimiento de agua, 15.4 por ciento no tenían lavamanos funcionales y 12.3 por ciento no disponían de jabón para asearse las manos.

De las 49 mil 776 primarias que informaron a la SEP de su equipamiento, 2.6 por ciento dijeron no tener agua, 11.8 por ciento carecían de lavamanos funcionales y 15.7 por ciento no contaban con jabón.

En cuanto a las 22 mil 678 secundarias, 3.2 por ciento no tenían acceso a agua, 17.4 por ciento no contaban con lavamanos funcionales y 9.5 por ciento carecían de espacio suficiente para reorganizar sus actividades y garantizar la sana distancia.