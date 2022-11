Desde la tribuna, Rosendo Medina Filigrana (Morena) aclaró el punto. “No se puede recortar lo que nunca se ha tenido. Se hicieron ajustes a las pretensiones de los órganos autónomos, pero no hay uno solo que vea disminuidos sus ingresos. Vienen a decir que le quitamos 4 mil 25 millones de pesos al INE, que los quería para una consulta popular, que no se va a realizar, porque el plazo vence el 30 de noviembre. En realidad, lo que quería era engordar el cochinito de sus fideicomisos para sus pensiones y seguir viviendo en la opulencia a costillas del pueblo”.

No hubo recorte

La Cámara avaló de hecho sólo el cascarón del PEF, pero el dictamen de la Comisión de Presupuesto tuvo que aprobarse en lo general, porque el reglamento únicamente prevé que debe votarse antes de pasar a la discusión en lo particular. No hay una alternativa cuando los legisladores pretenden modificar todo el documento.

Montserrat Arcos (PRI) cuestionó que, si el país no tiene rumbo, con el presupuesto “caminamos en la cuerda de la incertidumbre, porque se enfoca a satisfacer un deseo de permanencia en el poder y no a resolver los problemas de fondo. Aquí se ha citado a Benito Juárez, pero les dejo otro proverbio: ‘la soberbia antecede a la caída’. Y no se preocupen, tarde o temprano los veremos caer”.

Los discursos de PAN, PRD y MC redundaron en señalar que el presupuesto se reduce a cumplir los caprichos presidenciales . Margarita Zavala expuso que el recorte de 6 mil 437 millones de pesos a las cámaras, el Poder Judicial y a los órganos constitucionalmente autónomos se reasigna casi en su totalidad a Bienestar, para el rubro de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad.

No obstante, afirmó que se trata de cubrir el aumento de 2 mil a 8 mil 263 en el gasto operativo de ambos programas. Ni un peso más a los adultos mayores, pero sí al ejército de promotores que quieren en las calles. No optan por los pobres, optan por los votos .

Carol Antonio Altamirano, secretario de la Comisión de Presupuesto por Morena, resaltó que de 8.3 billones previstos en el presupuesto, se incluyen casi 500 mil millones de pesos más para programas sociales, así como una inversión pública extraordinaria de más de un billón 190 mil millones de pesos.