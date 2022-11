A coro, la oposición exige que no toquenal INE , algo que es entendible y para ella preo-cupante, porque un recorte presupuestal afectaría el buen vivir que tienen las empresas privadas disfrazadas de partidos políticos enquistados en dicho instituto (no se diga de la pandilla de los cordoveses ), toda vez que año tras año se llevan una gruesa rebanada a la hora de repartir el botín, disfrazada de financiamiento público (“moche ya, maíz para todos).

Se niegan, pues, a que México cuente con la infraestructura que tanto requiere para su desarrollo, pero también es entendible pues de las tres grandes obras citadas no les tocó ni un cen-tavo, como acostumbraban en el régimen neoli-beral. Cómo olvidar que, por ejemplo, los panis-tas aplaudieron como focas cuando Felipe Cal-derón anunció (en no menos de cuatro ocasiones) la construcción de la refinería Bicentena-rio, la cual no pasó de una barda perimetral a medio levantar y acabó siendo una de las tantas tomaduras de pelo del Borolas y su pandilla, pero para efectos de moches fue una maravilla.

Pero la oposición terminará con severos problemas gastrointestinales, pues para aprobar el presupuesto de egresos sólo se requiere mayoría simple (50 por ciento más uno) y solo Morena cuenta con 252 diputados, número que aumenta a 307 si se incluyen los del Partido del Trabajo y el Verde. Por cierto, el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dio en el clavo: las críticas de la oposición por no autorizar el aumento (presupuestal) que solicitó el INE para 2023 no defienden al INE, sino a dos consejeros: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama ( La Jornada, Enrique Méndez).

Las rebanadas del pastel

Como diría el presidente López Obrador, es mucho pueblo para tan pocos y corruptos e inmorales conservadores .

cfvmexico_sa@hotmail.com