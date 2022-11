E

l presidente Biden se estrelló contra la industria petrolera. Cayeron en el vacío sus reclamos porque está repartiendo sus ganancias entre sus accionistas en vez de bajar el precio de la gasolina. Junto con los alimentos, la gasolina hizo crecer la inflación a un nivel no vivido en dos décadas. El resorte que movió a los ciudadanos en la elección de medio término, en la que se renovaron la Cámara de Representantes y varios asientos del Senado, fue la inflación, más que los otros temas, como aborto, cambio climático, inmigración o la violencia. Lo que sucedió de algún modo se asemeja al México de 2018: el gasolinazo movió los votos de un sector amplio de la clase media en favor del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes protestan por el subsidio a la gasolina y el diésel, argumentan que los recursos podrían tener un mejor destino. Si lo cancela, la manifestación que se anuncia para el próximo domingo no sería para (supuestamente) defender al INE, sino contra el gasolinazo de la 4T que no ha ocurrido.

Ganancias estratosféricas

La industria petrolera de Estados Unidos –incuye a las grandes empresas como Exxon y los pequeños productores de shale– han ganado alrededor de 200 mil millones de dólares desde el estallido de la guerra de Ucrania, de acuerdo con un análisis publicado por The Financial Times. (Como punto de comparación, la cifra es, más o menos, equivalente a las reservas del Banco de México). Los productores se beneficiaron de los fuertes aumentos en los precios del petróleo y el gas que, justo después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, alcanzaron 140 dólares el barril. En Europa, algunos gobiernos están tratando de gravar las utilidades excesivas, incluso hay un intento de hacerlo en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Biden ha quedado sin el poder suficiente para sacar adelante la legislación.

Negocios son negocios

Desde los días del comandante Hugo Chávez las relaciones de Venezuela con Estados Unidos han sido conflictivas. Sin embargo, un país necesita petróleo y el otro dólares. La petrolera italiana Eni –con presencia en México– ha sido autorizada para mover este mes dos cargamentos de petróleo, cada uno de un millón de barriles, a Bilbao, España, de acuerdo con la agencia Reuters. Los cargamentos marcan la reanudación de un acuerdo de petróleo por deuda autorizado por el gobierno de Estados Unidos a principios de este año, como una excepción a las sanciones a Venezuela. PDVSA debe miles de millones de dólares a socios en diversas empresas conjuntas de crudo y gas. Sin embargo, no han sido los intereses de las empresas, sino la necesidad de petróleo lo que ha hecho que Washington afloje el cerco en la tierra del presidente Nicolás Maduro. Quiere decir que si Cuba tuviera hidrocarburos…