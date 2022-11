E

l general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, todos ellos señalados como partícipes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentaron una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de los delitos de falsificación de documentos, contra la administración de la justicia y falsedad en declaraciones, ya que, según afirmaron a través de sus abogados, en las investigaciones realizadas en ese caso se ha fabricado su participación con elementos de prueba falsos .

En conferencia de prensa, los litigantes César Omar González y Alejandro Robledo Carretero también informaron que sus defendidos exigen la renuncia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).

La acción penal emprendida ayer por los militares detenidos fue anunciada desde el 28 de octubre pasado, dos días después de que The New York Times publicó un texto que constituye hasta ahora la culminación de la andanada político-mediática encaminada a descarrilar el trabajo de la Covaj y en particular a derribar al subsecretario Encinas.

Se trata de una embestida orquestada por intereses muy oscuros en busca de perpetuar la impunidad en torno a los sucesos que tuvieron lugar en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Asimismo, se produce en medio de una campaña de estigmatización de las fuerzas armadas por su actuación legal en tareas de seguridad pública durante el presente sexenio.