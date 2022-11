El problema, dijo, es que se dieron respuestas de carácter jurídico, ya que no se le pedía toda la información solicitada por Estados Unidos a los funcionarios del sector energético.

Durante su comparecencia, detalló que cuatro días antes de que asumiera la titularidad de la Secretaría de Economía se dieron por terminadas las consultas, ya que Estados Unidos y Canadá no estuvieron conformes con las respuestas que esa dependencia –a cargo entonces de Tatiana Clouthier– dio a sus preguntas, pero afortunadamente hubo mucha sensibilidad de nuestra parte y se logró que continuaran las pláticas.

Buenrostro detalló que Estados Unidos y Canadá estuvieron de acuerdo, porque a nadie le interesa llegar a una confrontación. Simplemente se necesita claridad para tener nuevos negocios y ver con qué reglas van a venir a jugar las nuevas empresas . Se formaron incluso, dijo, grupos de trabajo para dar seguimiento a varios puntos.

La secretaria de Economía dedicó buena parte de su tiempo a explicar este tema, ya que senadores de todas las fuerzas políticas aludieron al mismo. Detalló que la consulta surge por una duda que hay en la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica y en ese sentido, nosotros tenemos que ser claros y detallar que esa legislación está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal que suspendió los artículos que a Estados Unidos le preocupan.

Aclaró que Estados Unidos no está en contra de la Ley Eléctrica, sino de cómo se aplica y que no contravengan tratados internacionales ya suscritos, lo cual ya se aclaró que no es así.

Nosotros creemos que vamos bien y en la medida que vayamos desahogando los puntos en los grupos de trabajo y atendiendo las inquietudes, iremos avanzando.

Agregó que México está abierto al diálogo, pero exigirá que se respete la soberanía y se actuará conforme a derecho.

Insistió en que hace 15 días se reunió con las cámaras estadunidenses, las que señalaron que hay un listado de 470 empresas que operaban en Asia y están interesadas en reubicarse en México. Se trata de compañías de electrónica, electromecánica y las de transición energética.

El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia expuso ante la funcionaria la necesidad de modificar a fondo la Ley Minera. A propósito de ello, la titular de Economía aclaró que la explotación del litio corresponde a la nación y la empresa china Ganfeng sólo obtuvo un permiso en 2017 para realizar un estudio de impacto ambiental del yacimiento ubicado en Sonora, no para explotarlo.