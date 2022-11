En su conferencia matutina reconoció que hay un repunte inflacionario a nivel mundial, provocado por la guerra de Rusia y Ucrania, pero consideró que debe desterrarse la idea que imperó en el periodo neoliberal según la cual, se contenían los aumentos del salario mínimo porque impactaba en el repunte de la inflación. No debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario, porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal .

López Obrador equiparó las mentiras en torno al impacto de los incrementos del salario mínimo con otra idea igualmente esparcida en el pasado según la cual el gobierno no podía incrementar sus ingresos fiscales porque quienes estaban en la economía informal no pagaban impuestos.