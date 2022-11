Otra medida por la que han optado los consumidores es comprar marcas no reconocidas, comprar productos genéricos, o bien a granel. Además, ante el encarecimiento de la carne, buscan variantes más baratas, como son tripas, hígado y demás vísceras.

El consumo de los clientes ha sido bajo, pobre. La tendencia de compra es del diario; además, consumen de acuerdo con el poder adquisitivo, no se considera marca, nutrición o pesaje y los alimentos se consumen en menor cantidades. En el caso de los cárnicos tienden a no comprar , apuntó el presidente de la Anpec.

Planes sin efectos

A medio año de la puesta en marcha del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y su respectiva ampliación, el Apacic, ha pasado de noche , afirmó el líder de los pequeños comerciantes, pues desde su punto de vista los beneficios no aterrizan en las familias que más lo necesitan.