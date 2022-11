L

as normales rurales (NR), que han cumplido ya 101 años de vida, difícil, de grandes resistencias combativas, pero también esperanzadora y llena de conquistas; no representan sólo ese legado histórico que, como prólogo o introducción, muchos apuntan al hablar de ellas. No son sólo ese baluarte representativo de aquella primera intención de la Revolución por dar respuesta a las demandas sociales urgentes que levantaron en armas a la enorme masa campesina, son una necesidad real en el México rural. La Revolución la comenzaron a enterrar con gran empeño los poderes gubernamentales desde Ávila Camacho y Miguel Alemán, en un largo proceso que fue desmontando todas las medidas de una posible reforma agraria, que en realidad nunca llegó en su totalidad. Los campesinos siguieron empecinados en su lucha por la tierra, la consolidación de sus ejidos y comunidades agrarias. Díaz Ordaz y Echeverría desataron a escala sin precedente la guerra sucia y Salinas la remató con la modificación al artículo 27. Los funcionarios en estos años sembraron el campo de muerte y corrupción a través de la CNC, los caciques, señores de horca y cuchillo y el PRI.

Las NR fueron parte de estas luchas y resistencia campesina por su origen. Pero, además, se engarzaron con las de estudiantes y maestros, valga la redundancia: por su condición y destino. Los embates del Estado fueron constantemente los mismos: represión y muerte, abandono presupuestal, encarcelamiento, infiltración, cooptación o corrupción. El Estado mexicano ha optado siempre por el control por encima de la consistencia y coherencia de los procesos educativos. Su mera sobrevivencia y tenacidad llevaron al poder, desde el comienzo, a construir la leyenda negra para justificar sus acciones y aislarlas. Ayotzinapa es ahora el símbolo doloroso de esta barbarie irrefrenable.

La leyenda negra surgió desde la fundación. La primera normal establecida por Vasconcelos en Tacámbaro, como parte del programa de la SEP de Escuelas Centrales Agrícolas, tenía y tiene el objetivo de formar maestros campesinos, para esparcir por el campo la educación y la dignidad de vida. Allí mismo en Tacámbaro se instaló un seminario católico, inmediatamente se levantaron voces persecutoras desde el púlpito: son las escuelas del diablo , son inmorales y pecaminosas , tronaban y amenazaban con excomulgar a padres, estudiantes y profesores.

La normal tuvo que peregrinar por diferentes comunidades hasta quedarse definitivamente, en 1949, en Tiripetío.