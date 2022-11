H

ace un cuarto de siglo, intentando entender la Revolución Mexicana, encontré un luminoso ensayo de Luis Villoro que me permitió superar el añejo debate entre quienes afirman que las revoluciones lo transforman todo (siguiendo a Michelet) y quienes aseguran que no cambian nada (siguiendo a Tocqueville). Recordaba don Luis que el concepto mismo de revolución se diluía, pues los historiadores revisionistas de diversas revoluciones han terminado por desechar la noción de ruptura y recomienzo como lo significativo de una revolución: vista desde un periodo largo, la ruptura con el pasado habría sido más ilusoria que real. Si la continuidad prevalece sobre el cambio, si la revolución no es un giro decisivo, si tiene lugar más en la mente de sus actores que en la realidad histórica ¿el de revolución continúa siendo un concepto útil para la historia?

Tras la lectura crítica de esos revisionismos, Villoro propuso una reformulación del concepto de revolución, según el cual, lo que caracteriza a las revoluciones modernas no es la transformación de las estructuras, sino la de la actitud o la relación de los individuos y grupos con la sociedad y la manera de entenderla y de ubicarse en ella.

Las actitudes son las disposiciones comunes a los integrantes de un grupo, favorables o desfavorables hacia la sociedad existente, que se expresan en creencias sobre la sociedad de acuerdo con preferencias y rechazos e impulsan comportamientos consistentes con ellas. Las actitudes implican la adhesión a ciertos valores y el rechazo a situaciones que no permiten realizarnos .

De esa manera, si encontramos que si un proceso histórico (sin discutir qué tanto transforma las estructuras políticas, económicas y sociales) transforma la actitud o las realidades ideológico culturales , puede llamársele revolución . Y lo encontré en la Revolución que yo estudié: de la última década del porfiriato a la década de 1920 pasamos de los festines (el oficial del Centenario, por ejemplo) con manjares y vinos franceses a la celebración de los moles y los pozoles; de la pintura impresionista, en formal copia de lo europeo, a Rivera, Orozco y Siqueiros… y, sobre todo, apareció una sociedad movilizada: obreros que estallan huelgas masivas y construyen sindicatos de clase; campesinos que lo mismo exigen al gobierno la tierra por la que lucharon, que la toman por su cuenta, dislocando poco a poco el latifundismo oligárquico.