Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 6

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George, instó al consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova, a elaborar un informe pormenorizado de las encuestas encargadas por el organismo para conocer, entre otros aspectos, si su contenido tiene validación colegiada.

También llamó a Córdova a actuar con serenidad, prudencia y autocrítica y a cuidar el organismo, porque al abordar y alentar ciertos temas, la institución no queda bien parada .

George señaló lo anterior en la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva (JGE), encabezada por Córdova, quien momentos antes había advertido sobre una embestida contra los organismos electorales y del riesgo de que el instituto a su cargo quede en manos de una facción política que llegó al poder .

También anunció que interpondrá una controversia constitucional por la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en cuya recomendación 46/2022 plantea la necesidad de transformar al INE), a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación restablezca el orden constitucional hoy gravemente vulnerado .

Luego, George reprochó que tanto Córdova como el director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heycher, introducen en estas sesiones temas ajenos al orden del día, porque así “no se cuida a la institución. Lo debo decir de forma muy clara: el alentar que se siga hablando de estos temas en los que la institución no queda bien parada.