▲ El abogado Miguel Ontiveros al arribar ayer al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde pidió posponer la audiencia de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex. Foto Víctor Camacho

Durante la audiencia, que se desahogó en 45 minutos, mientras los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros mantuvieron su propuesta de llegar a un acuerdo reparatorio y que se brinde a su cliente un criterio de oportunidad que lleve al retiro de los cargos con el pago de 10.3 millones de dólares y el depósito como parte de ese acuerdo de cinco inmuebles, los representantes de Pemex informaron que desde el 26 de julio de este año se notificó a las autoridades judiciales que no se había llegado a un convenio para la reparación del daño.

La impartidora de justicia aprobó la posposición de la diligencia al considerar válidos los argumentos de los abogados de Lozoya Austin, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) les entregó apenas el jueves pasado alrededor de 3 mil páginas que forman parte de las pruebas en contra de su cliente y porque el fallecimiento del ex director de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) Édgar Torres Garrido obligó a replantear la estrategia de defensa, ya que era considerado su principal testigo de descargo.

La jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes difirió 10 días hábiles la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue por el caso Agronitrogenados en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, al haber recibido 3.2 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la empresa productora de fertilizantes.

Asimismo, se planteó que el fallecimiento de Édgar Torres Garrido afectó la estrategia de defensa y también necesitan tiempo para aportar elementos que favorezcan a su cliente.

La jueza desechó la petición de los representantes de Pemex, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la FGR, quienes solicitaron que llevara a cabo el desahogo de la audiencia intermedia, etapa en la cual se analizarán las pruebas que las partes aporten para demostrar, por un lado, la responsabilidad de Lozoya Austin en los delitos que se le imputan y, por otro, su presunta inocencia.

Llego a la conclusión de que la defensa justificó el diferimiento y se ajusta a los preceptos legales. La defensa pretende tiempo para preparar el caso y descubrimiento probatorio (conocer las nuevas pruebas entregadas por la FGR); el diferimiento no está sustentado en si se acepta o no el acuerdo reparatorio, sino en la muerte del testigo, el descubrimiento probatorio y porque no se han abierto la totalidad de los registros , señaló la juzgadora.

Para concluir, los defensores de Lozoya aseguraron que mantienen las negociaciones para que se acepte su propuesta de llegar a un convenio reparatorio y que en caso de que no se concrete, en los próximos 10 días hábiles estarán en condiciones de que se desarrolle la audiencia intermedia.