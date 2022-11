Los multimillonarios no deberían poder comprar las elecciones en Estados Unidos , repite el senador federal Bernie Sanders al viajar por el país para promover el voto y apoyar a candidatos demócratas progresistas (su curul no está en juego en esta elección). Denuncia que la clase multimillonaria son bandidos , denunciando una y otra vez el poder excesivo del uno por ciento más rico sobre la democracia estadunidense y sus políticas.

La enorme influencia del dinero privado en las elecciones estadunidenses no es novedad, pero es cada vez más notable, con la creciente concentración del poder económico traduciéndose en la concentración del poder político, algo que ha sido denunciado durante años por una amplia gama de figuras, desde el economista premio Nobel Joseph Stiglitz, a comentaristas políticos prominentes, incluido Noam Chomsky, Robert Reich, Cornel West, entre otros.

Unos 465 multimillonarios han invertido más de 881 mil dólares en las contiendas federales, con sólo 20 por ciento de estas familias contribuyendo con 73 por ciento de ese total, según un nuevo informe de Americans for Tax Fairness [ https://americansfortaxfairness.org/wp-content/uploads/BILLIONAIRE-MONEY-REPORT-11_2.pdf ]. De esos totales, calculados hasta fines de septiembre, 59 por ciento es para candidatos republicanos y 39 para demócratas.

Líderes sociales señalan que esta elección tendrá consecuencias enormes para los que no tienen millones. La pobreza es una opción política. Se reduce cuando el gobierno se compromete a reducirla, y se eleva cuando ese compromiso se desvanece. Por lo tanto, las consecuencias para los pobres y las familias de bajos ingresos de Estados Unidos son enormes en esta elección , afirman el reverendo William Barber, copresidente de la Campaña de los Pobres, y Karen Dolan del Institute for Policy Studies en un artículo en The Guardian. Barber ha repetido que un tercio del país, más de 110 millones, vive en la pobreza o con ingresos menores.

Sanders, como otros líderes demócratas, incluido el presidente Joe Biden, han enfatizado que esta elección tiene una dimensión existencial. Esta es la elección intermedia de mayor consecuencia en la historia moderna de este país. Lo que está en juego literalmente es la democracia y si mantendremos una forma democrática de gobierno , afirmó en entrevista reciente con Vanity Fair.

La economía es el tema de mayor preocupación del electorado en esta contienda, con casi ocho de cada 10 votantes indicando eso en la encuesta más reciente de Pew Research Center. La percepción de la economía es abrumadamente negativa en los últimos meses, con 82 por ciento que considera que las condiciones económicas no son buenas.

Pero el segundo tema de mayor preocupación es el futuro de la democracia , con 70 por ciento indicando que ese asunto es muy importante para ellos en esta elección. Los temas que siguen, en orden, son educación, salud, política energética y crimen violento, políticas sobre armas de fuego y aborto (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/03/key-facts-about-u-s-voter-priorities-ahead-of-the-2022-midterm-elections/).

Durante años, la mayoría del pueblo estadunidense ha favorecido más límites y regulaciones al poder del gran dinero en las elecciones, mientras la cúpula política ha ignorado ésas y otras demandas.

Vale subrayar lo obvio: los multimillonarios y el electorado en general no comparten las mismas prioridades, pero algunos pocos tienen los recursos para moldear e influir mucho más que la gran mayoría –y ese es tal vez uno de los mayores problemas para el futuro de lo que llaman el experimento democrático estadunidense–.