Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 27

Oaxaca, Oax., Trabajadores del Sindicato Independiente 3 de Marzo dejaron montones de basura frente al palacio municipal y el zócalo de la ciudad de Oaxaca, luego de una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que inmediato resuelva el conflicto de la recolección de desechos, pues si bien, ya se cuenta con un predio para el nuevo relleno sanitario, éste comenzará a operar en los próximos meses.

Baltazar Bernabé Díaz, dirigente del sindicato de limpia, comentó que han efectuado mesas de trabajo con las autoridades, pero no hay una solución inmediata a la situación.

Explicó que el problema es que a la fecha, los más de 100 vehículos con los que cuenta el sindicato ya están llenos de desperdicios, por lo que no pueden continuar con su labor, y la gente les reclama a ellos por no trabajar y no al gobierno municipal.

Por ello, este viernes los empleados de limpia comenzaron a recolectar residuos sólidos para dejarlos en los accesos a la alcaldía y la comisaría de la policía municipal, así como en el zócalo de la ciudad; además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que lleven su basura a estos dos puntos.