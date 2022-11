Aquí no estamos frente a una calma taza de leche donde el gobierno tiene todo para avanzar, estamos en una crisis global que impacta fuertemente; en Chile en los precios (13.7 por ciento de variación anual acumulada a septiembre) y con una situación estructural de bajos salarios, bajas pensiones, una profunda precarización laboral y un debilitado y atomizado mundo sindical, eso es parte de una crisis , dice.

Santiago. No ha ingresado el proyecto al Parlamento, no se conocen sus detalles, pero desde la derecha y desde las indignadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), ya se arrojaron con todo sobre la anunciada reforma previsional en Chile, cuya otra principal característica radica en terminar con aquéllas y crear un aporte patronal equivalente a 6 por ciento del salario.

–¿La reforma está mediatizada por la realidad política del gobierno, ser minoría parlamentaria y el auge conservador?

–Hay personas vinculadas a los grupos económicos y financieros que donaron grandes sumas de dinero a las campañas de la convención constituyente y del plebiscito de salida. Esos grupos y personas persisten en fortalecer la capitalización individual, quieren que el 6 por ciento de aporte patronal vaya a cuentas individuales. Es probable que el proyecto se divida para tramitar el pilar no contributivo o pensión garantizada universal (PGU), dependiente de la reforma tributaria en trámite y que se postergue la discusión.

La derecha ha tomado un rumbo cada vez más conservador, está dispuesta a que crezca la cuenta individual, mantener las AFP e incrementar el flujo de capitales hacia el gran empresariado, coloca sus intereses por delante de los de la gente común y corriente que requiere pensiones dignas.

Buena parte de la reforma de pensiones depende de la reforma tributaria que intenta el gobierno.

“El avance es lento, hay un empoderamiento conservador y el nudo político es que el gobierno no logre la reforma tributaria en los términos de la recaudación señalada (4 por ciento del PIB, equivalente a 12 mil millones de dólares) y esto afecte la reforma previsional. No ha quedado claro el efecto en la reforma de pensiones si aquello ocurre, sobre todo porque el pilar que podría avanzar es el no contributivo que depende de los impuestos generales.