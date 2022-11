Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 19

En la mañanera de ayer, sin pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al multimillonario Elon Musk limpiar Twitter antes de cobrar caro a los usuarios por ofrecer un producto chatarra, en alusión a la medida anunciada por el nuevo dueño de la red social de cobrar ocho dólares mensuales a quienes deseen verificar su cuenta.

“Nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética. No le hace pagar, pero a ver, primero, pues una tregua de un año que demuestre que ya se limpió Twitter y ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, lo cual es una regla de oro de la democracia. Que hay libertades, que no se va a censurar a nadie y que va a haber objetividad, profesionalismo, se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que no es cierto (…) Lo puede hacer el señor, porque se ve que tiene arrojo”.