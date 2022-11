Afp

Sábado 5 de noviembre de 2022

San Francisco., Twitter anunció este viernes el despido de prácticamente la mitad de sus 7 mil 500 empleados en el mundo, una semana después de haber sido adquirida en 44 mil millones de dólares por el hombre más rico del planeta, Elon Musk.

Cerca de 50 por ciento de la fuerza laboral se verá afectada por los despidos, señala un correo electrónico, que fue enviado a los empleados de Twitter que perdieron sus trabajos.

La firma anunció el cierre temporal de oficinas y los empleados fueron llamados a quedarse en casa este viernes a la espera de la ronda de despidos, en el marco de una restructuración de la compañía lanzada por Musk.

La firma californiana comunicó a cada empleado su decisión a través de un correo electrónico.

Como fuera anunciado, Twitter reduce sus efectivos para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y es con pena que le escribimos para informarle que su puesto en Twitter se ve afectado. Hoy (viernes) es su último día de trabajo , indica uno de los correos enviados a los empleados al que tuvo acceso la AFP.

Me desperté con la noticia de que ya no trabajaría más en Twitter. Tengo roto el corazón. No me lo creo , escribió en su perfil Michele Austin, directiva de reglamentos para Estados Unidos y Canadá.

Perder 4 mdd al día

Desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresas pierde más de 4 millones de dólares por día , dijo Elon Musk en su primer mensaje sobre el tema, 24 horas después del primer correo enviado por la empresa a sus empleados. Se ha propuesto una indemnización de tres meses a todos los que han perdido su empleo , agregó.

Los trabajadores se venían preparando para la reducción de la plantilla desde que Musk completó la adquisición de la compañía, disolvió la junta directiva y despidió a Parag Agraawal, Ned Segal y Vijaya Gadde, directores general, financiero y legal, así como a altos gerentes.