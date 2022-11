Alfredo Valadez y Claudio Bañuelos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 4 de noviembre de 2022, p. 10

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Zacatecas se negó a recibir en la sala de plenos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, debido a una intromisión y agravio del gobernador morenista, David Monreal Ávila, al Poder Legislativo de la entidad.

La mañana de ayer, desde la oficina de comunicación social del Ejecutivo estatal, se envió la agenda del mandatario, que incluía la visita de trabajo del funcionario federal al Congreso del estado a las 14 horas.

La atribución que se tomó Monreal Ávila al decidir día, hora y términos de la presencia de López Hernández en la sede legislativa, y avisarles hasta la mañana de este jueves, inconformó a todas las fracciones partidistas, incluida la de Morena.

En el vestíbulo del Congreso estatal, al mediodía, 17 de los 30 diputados locales criticaron en conferencia de prensa que desde el gobierno del estado se haya planeado una sesión especial para la comparecencia de Adán Augusto López.