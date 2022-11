Durante la conferencia, el mandatario dio un espaldarzo a la gestión del subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana: aprovecho para agradecer a Ricardo (Mejía Berdeja) por su trabajo. Es de los mejores servidores públicos en esta materia. Nos ha ayudado muchísimo. Es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, que no haya impunidad . El funcionario aspira a ser candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, partido que está por definir la postulación.

En su conferencia de Palacio Nacional, por la mañana, antes de que los legisladores guanajuatenses se opusieran a la reforma, el mandatario aseveró: “que no estén pensando que si van a votar en contra, ‘ah, se va a retirar el Ejército’; no, eso hasta suena a plan con maña. ¿Para qué quieren que se vaya el Ejército, habiendo tanta inseguridad y violencia?”, preguntó. Sin embargo, dijo tener certeza de que el pueblo de esa entidad quiere que se mantengan ahí las fuerzas armadas, por eso, advirtió: una cosa es lo que voten los de arriba y otra lo que quieren los de abajo .

Por otro lado, a pregunta expresa, rechazó que la producción de aguacate en Michoacán este controlada por el crimen organizado coludido con autoridades. No está vinculado, o sea, no es una industria del narcotráfico, no; son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo; lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques y no se afecte a la mariposa monarca .

El Presidente aseveró que hay una desinformación en torno a la producción de dicho fruto, al que equiparó con otros casos, como el del tomate, donde legisladores de Florida, Estados Unidos, que aspiran a la relección, ofrecen a sus seguidores que se cancelará la importación de tomate mexicano porque utiliza agroquímicos, o el embargo atunero, al que se le señalaba que con las redes para su pesca afectaba especies en extinción, como la vaquita marina.