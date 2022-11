Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 4 de noviembre de 2022, p. 10

Guanajuato, Gto., En una agitada sesión, entre protestas y reclamos de militantes de Morena, el pleno del Congreso del estado, con mayoría del PAN y con votos divididos del PRI, rechazó la reforma para que el Ejército participe en tareas de seguridad hasta 2028.

Panistas hipócritas , panistas indolentes, Guanajuato, primer lugar en homicidios y masacres , sí a la Guardia Nacional , Guanajuato inseguro gracias a los panistas , traidores a los guanajuatenses y PANteón , rezaban pancartas que portaban simpatizantes del partido guinda.

La propuesta modifica el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución en 2019 para crear la Guardia Nacional.

Tras su aprobación en el Congreso de la Unión, y por su alcance constitucional, la enmienda requiere el aval de la mayoría de las legislaturas locales, lo que ya se produjo con 18 de ellas en favor. Sin embargo, la minuta aún está a discusión en las 13 restantes.

Guanajuato, una de las entidades más violentas del país en la época reciente, gobernada por el panista Diego Sinhue, es la primera que rechaza la reforma.

PAN, Movimiento Ciudadano y una diputada del PRI sumaron 22 votos; en contra hubo 13, reunidos entre Morena, PVEM y tres del PRI.

Suspenden la sesión