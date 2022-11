Igual que algunos de sus colegas del INE, Espadas Ancona rechazó las acusaciones de Morena de que hubo un ocultamiento deliberado del estudio; dijo que el hecho de que este partido lo haya descubierto ayer no significa la falta de disponibilidad del documento.

En este caso me parece exactamente lo mismo: la coordinación nacional de comunicación (del INE) no debió avalar que se preguntaran varias cosas, como se hizo, porque tienen que ver con derechos políticos y electorales, que de ninguna manera se pueden sujetar a una mayoría de opinión, menos cuando ésta se mide en una encuesta , señaló.

No soy ajeno a la demoscopía, y hay cosas sobre las que es impertinente consultar a la mayoría , comentó en entrevista. Puso de ejemplo cuando el Partido Verde encargó sondeos en su intento por restablecer en el país la pena de muerte.

En su reporte, BGC señala que la mayoría de consultados –incluido el cruce con distintas identidades partidistas– estaría en favor de que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía, como propone la iniciativa de reforma promovida por el presidente López Obrador.

La consejera Dania Ravel consideró innecesaria dicha encuesta, no sólo porque sus resultados pueden ser erróneamente tomados como insumos del trabajo legislativo, sino porque hay temas no sujetos a la consulta popular, como los derechos humanos y asuntos de seguridad nacional y electorales. Me parece que es innecesario, sobre todo porque los resultados se están tergiversando .

A su vez, su homólogo Roberto Ruiz Saldaña manifestó su desacuerdo con la propuesta de elegir a consejeros y magistrados. Yo sólo rescataría la propuesta del Ejecutivo de reducir el número de diputaciones y regidurías, porque se sirven con la cuchara grande , señaló.

La Jornada solicitó ayer entrevistas con la mayoría de los consejeros del INE, pero hasta la noche no había respuesta de algunos, incluido el consejero presidente, Lorenzo Córdova.