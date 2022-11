Cristina Gómez Lima

Viernes 4 de noviembre de 2022, p. 5

Hermosillo, Son., Tras las expropiaciones de tierras agrícolas realizadas por el gobierno federal en 1976, más de 90 por ciento de 320 mil hectáreas productivas en el sur de Sonora, en los valles del Yaqui y del Mayo, son arrendadas por grandes consorcios para producir granos y hortalizas como trigo, maíz, cárcamo, ajonjolí y calabaza.

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Sonora, aseguró que la renta mensual por hectárea en esta zona oscila entre 12 y 14 mil pesos. Esta práctica favorece a los productores menores, que han preferido arrendar sus parcelas que invertir grandes cantidades en insumos para la siembra, ante la falta de crédito y fomento al campo.