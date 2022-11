A

diferencia de otros componentes de la dimensión de NBI (necesidades básicas insatisfechas) del MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza), en los servicios de salud (SSA) y seguridad social (SS), la pobreza se calcula con un procedimiento mixto. Todos los hogares (H) e individuos (I) se califican por su afiliación a un sistema de salud (lo que Amartya Sen llamó la verificación directa de la satisfacción de necesidades, SdeN), y además sus ingresos se comparan añadiendo a la LP (línea de pobreza), umbral con el que se mide la pobreza de ingresos, el costo de dos conjuntos alternativos de servicios: el del sector público (IMSS) y el del sector privado (compañías de seguros). Esta segunda vía es la que Sen llamó la vía de verificación indirecta (potencial) de SdeN. Este carácter mixto se adoptó desde las primeras aplicaciones del MMIP. El cambio importante es que ahora lo he sistematizado y lo he hecho más coherente, lo que no hubiese sido posible sin el apoyo de Araceli Damián y del equipo de la Dirección de Estadística del Evalúa CDMX, con quienes he discutido y acordado estos y otros cambios realizados al MMIP. Una parte del cambio se debe a que me percaté recientemente de la existencia del artículo 13 de la Ley del IMSS que permite la incorporación voluntaria al régimen obligatorio que da acceso a todos los seguros de la institución, no sólo a los de enfermedad y maternidad, sino también a los de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, guarderías y prestaciones sociales. La excepción son los riesgos laborales. Quienes se incorporan voluntariamente al IMSS deben pagar tanto las cuotas patronales como las del trabajador, y queda cubierto tanto en SSA como en SS en igual de condiciones que un trabajador asalariado.