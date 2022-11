E

l Congreso de la Unión discute una transformación del INE. Realizamos este sondeo de opinión en medio de un escándalo porque el presidente del instituto, Lorenzo Córdova, ocultó los resultados de una encuesta que ordenó el mismo INE, en el que los participantes muestran su apoyo a la iniciativa de reforma del presidente López Obrador. Los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

Participaron 1,191 personas, 299 a través de Facebook, 391 en Twitter y 506 por medio de El Foro México. Utilizamos la app SurveyMonkey. Las preguntas se presentan para quien quiera responderlas, no hay una lista previa, como hacen otros encuestadores. Pueden ver cómo fue contado su voto en línea, de inmediato. Los organizadores del sondeo no votan. No comparten necesariamente las opiniones vertidas.

Twitter

El INE ha rebasado ya su vida útil y se ha convertido en un lastre para el proyecto de transformación del país. Este instituto también necesita ser transformado; debe evolucionar para ser en verdad democrático y auténticamente plural; no un instrumento para legitimar fraudes y favorecer pillos…

@Federico Rodriguez /CDMX

Es necesario que el INE se convierta en un verdadero organismo ciudadano y no de los intereses de los partidos. Además, que su costo resulte menos oneroso para la nación.

@Martha Villalobos/ Chetumal, Quintana R

El INE ha sido una institución fundamental para la democracia del país, prueba de ello es que AMLO está en el poder. No quiero regresar a los 70, no a la reforma electoral.

@A.Rodrigo_JR /CDMX

Un organismo de los más caros del mundo, con resultados, decisiones y directivos de una institución tercermundista, censora de la libertad de expresión y aliada de una oposición corrupta y delincuente.