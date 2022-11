Casi a la misma hora en Moscú, el general Igor Konashenkov, vocero del ejército ruso, dentro de su reporte diario, informó: Gracias a la intervención de la Organización de Naciones Unidas, así como a la mediación de Turquía, se recibieron las indispensables garantías por escrito por parte de Ucrania de que no se puede usar el corredor humanitario ni los puertos ucranios, seleccionados en interés de sacar su producción agrícola, para realizar acciones de combate contra la Federación Rusa, lo cual se comunicó al Centro de Coordinación Conjunta (instalado en Estambul) el primero de noviembre de 2022 .

Si Rusia se sale del pacto en caso de que Ucrania no cumpla lo prometido, el titular del Kremlin ofreció enviar gratis a los países más pobres todos los cereales que estipulaba la iniciativa alimentaria del mar Negro.

Exigimos a Ucrania garantías de que nada semejante (el supuesto ataque contra Sebastopol) va a volver a ocurrir, de que el corredor humanitario no se va a usar con fines militares , subrayó Putin y dijo que, con la mediación de Turquía, Ucrania asumió ese compromiso.

Trascendió que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, logró convencer a su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, con una fórmula salomónica, que también satisfizo al mandatario ruso, Vladimir Putin: dar las mencionadas garantías a Rusia de que Ucrania no va a usar con fines militares el corredor humanitario, por donde salen las embarcaciones sin peligro de ser atacadas, pero sin reconocer la autoría del supuesto ataque con drones del sábado pasado.

Era la condición principal de las tres que planteó Putin a Erdogan, en su conversación telefónica del martes anterior. Cumplida al menos una, que la televisión rusa no tardó en presentar a su público como reconocimiento de que Ucrania aceptó su culpa y prometió no volver a usar el corredor humanitario para atacar , las otras dos exigencias –investigar a fondo el ataque terrorista contra Sebastopol y levantar las sanciones que dificultan las exportaciones rusas de granos y fertilizantes– quedaron por ahora en promesas de que se harán sin falta, aunque requieren tiempo y eso es lo que no hay ante la urgencia de suministrar alimentos a los países más necesitados.

Evitar una guerra nuclear

En lo que puede considerarse una respuesta indirecta al gobierno de Estados Unidos, que filtró al New York Times de manera anónima que generales rusos discutieron en el pasado octubre cuándo y dónde podrían utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania , Rusia reiteró este miércoles que sólo puede emplear su arsenal estratégico en los casos que estipula su doctrina nuclear , esto es, de ser agredida con armamento atómico o con armas convencionales si se pone en riesgo la existencia misma del Estado ruso.

Las premisas doctrinales rusas son muy claras y llevan un carácter esencialmente de defensa y no permiten una amplia interpretación , sostiene la cancillería de Rusia en una declaración que tituló Prevenir una guerra nuclear y publicó en su página web.

En el documento, Rusia exhortó a todas las potencias nucleares reconocidas (además de ella, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China) a no llevar a cabo intentos peligrosos de afectar los intereses de vital importancia de los demás , lo cual puede traer consecuencias catastróficas para todos.