Las fuerzas armadas de Brasil no se pronunciaron sobre la exigencia de golpe de Estado, al cierre de esta edición. Expertos han descartado toda maniobra antidemocrática proveniente de los cuarteles.

Pidió a sus seguidores mantenerse en las líneas del juego democrático , como sí lo son las protestas en plazas y otros espacios públicos, y no en las carreteras.

Quiero hacer un llamado a todos ustedes, despejen los caminos , afirmó Bolsonaro en un video compartido en sus redes sociales, en el que aseveró que el bloqueo de carreteras no es, en su opinión, una forma legítima de protesta.

En San Miguel del Oeste, en Santa Catarina, muy próxima a la frontera con Misiones, los fanáticos de Bolsonaro hicieron el saludo hitle­riano mientras cantaban el himno y reclamaban un golpe de Estado. Se juntaron frente al cuartel del 14 Regimiento de Caballería Mecanizada. A sus puertas y frente a un tanque en desuso se filmaron festejando la ocurrencia delictiva. Fueron a exigir la participación del ejército en el movimiento desestabilizador, que no reconoce la victoria de Lula. El hecho, por su gravedad, motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal, informó Página/12.

Mientras, las autoridades dijeron que avanzaban en sus esfuerzos por despejar los bloqueos establecidos en todo el país por los camioneros.

La Policía Federal de Carreteras dijo que los manifestantes bloqueaban carreteras parcial o totalmente en 126 lugares hasta anoche, por debajo de los 190 de la noche anterior. Si bien disminuyó la cantidad de cierres producidos en su mayoría por camioneros, según Folha de Sao Paulo continuaron en 15 estados.

En Sao Paulo, la tropa de choque de la policía militar dispersó con gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación en la principal carretera que conecta ese estado con la región centro-oeste del país.

Los bloqueos han provocado trastornos en la movilidad, incluso en el acceso al principal aeropuerto del país en Sao Paulo, Guarulhos, que hasta ayer debió cancelar 48 vuelos debido a las manifestaciones, confirmó la asesoría de prensa de la concesionaria.

Premeditación

Las manifestaciones que empezaron el mismo el domingo por la noche para rechazar la derrota de Bolsonaro no fueron espontáneas, informó Página/12. Se armaron al menos dos semanas antes por Telegram y WhatsApp, y además las difundieron en YouTube personajes como el militar retirado Durval Ferreira o ciertos espacios de la ultraderecha con miles de seguidores en las redes: la Confederación de la Derecha Brasileña, Conservadores, el grupo Renato Barros y la sociedad civil OCS, entre otros.

Silvinei Vasques, jefe de la Policía Federal de Carreteras, fue nombrado por el hijo de Bolsonaro, Flavio, por lo que no sorprendió no sólo que no actuara con rapidez para acabar con los bloqueos, sino que llamara a votar por Bolsonaro desde sus redes sociales y montara operativos en el nordeste del país para impedir que los seguidores de Lula participaran en la elección. Ahora tendrá que responder ante el Ministerio Público Federal por crímenes contra el estado democrático y prevaricato.