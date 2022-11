S

oy un lector que escribe. Así prefiero ser presentado en las conferencias, cursos y congresos en los que me invitan a participar. Soy más lector que escritor, pero llevo ejerciendo el oficio de procrear líneas ya muchos años, y en el proceso ayudaron a forjarme muchos escritores de quienes he tomado sus consejos y técnicas. La gran mayoría de ellos mediante la lectura atenta de sus libros. De unos pocos recibí directrices en sus cursos y/o conversaciones.

Estoy de acuerdo con Fernando Savater, cuando considera que todos los escritores, especialmente los de una segunda fila como yo, somos un poco criaturas de Frankenstein, compuestos por pedazos tomados de grandes autores muertos o vivos . Yo soy escritor hecho de retazos tomados de aquí y acullá. Soy un Frankenstein esperpéntico. Si Fernando Savater se considera escritor de una discreta segunda fila , digo de mí que yo estoy formado varias filas más atrás.

Gastón García Cantú –gran historiador mexicano, brillante articulista en la prensa, creador de instituciones culturales– me admitió en su seminario de investigación política e histórica. En las primeras sesiones asignó lecturas al grupo, los integrantes del mismo debíamos entregarle reportes de lo leído. Con esmero revisaba el trabajo de cada uno, hacía anotaciones y corregía los gazapos gramaticales y ortográficos.

En una de las clases, después de hacer observaciones acerca de la confusión que sus alumnos teníamos entre uso de abundantes adjetivos y la exposición de argumentos, nos dijo que no confundiéramos presentación de datos e ideas con gritos y sombrerazos . Es decir, en lo que redactábamos abundaban señalamientos, invectivas, gritería transformada en vocablos, pero no demostración de hechos respaldada en datos y presentados ordenadamente. Entonces dijo una frase que para mí sirvió como detonante y provocó que me replanteara en qué consistía la investigación que, más tarde, se plasma en líneas redactadas: Escribe claro quien piensa claro . Continuó desglosando lo que expresó y comprendí que aprender a pensar es condición sine qua non para escribir, si no con brillantez por lo menos con ­pulcritud.