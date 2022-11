Garrotazo a lo tonto al avispero

–¿Considera usted que llegó tarde a la Presidencia de la República?

–No, no llegué antes por el fraude electoral. Y sí, hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense, el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos (Estados Unidos). Porque eso también lo hizo (Carlos) Salinas después del fraude (de 1988), porque cuando no encuentran legitimidad aquí se van a buscar legitimidad al extranjero, y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero.

López Obrador negó tener pactos tanto con el crimen organizado como con grupos de poder en el país o impulsar políticas que favorezcan a esos sectores.

¿Cuáles son esas acciones? Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros ni he entregado concesión a mineros. He defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica. Nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta habían tardado mucho porque uno ya sabe quién es quién .