Al salir del cementerio central atendió algunas peticiones de sus paisanos y se negó a hablar sobre política con la prensa: no, no; no vine a eso . Sus seguidores le pidieron tomarse la foto y otros lo despidieron con ovaciones.

Por ello, hoy no se realizará reunión de gabinete de seguridad ni conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Al concluir sus actividades del martes viajó a Tabasco y hoy estará en su finca, en Palenque, Chiapas, como parte de las festividades por este tradicional día de la cultura nacional.

“Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos. Hoy, primero de noviembre), de acuerdo con la tradición, es el día de los niños difuntos, y el miércoles de los adultos, de los mayores.

Mañana no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia. Voy a ir a Tabasco y a Palenque; salgo hoy, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy , dijo ayer en su conferencia matutina.

El mandatario aprovechó estos días de festividad para enviar un saludo al pueblo. Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México , refirió.

(Con infomación de Emir Olivares y Néstor Jiménez)