Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de noviembre de 2022, p. 7

En un nuevo respaldo a la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en el trabajo de Alejandro Encinas, presidente de esa instancia y subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Hay elementos sólidos para sustentar las indagatorias, enfatizó.

Hubo una especie de rebelión dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) por las actuaciones para resolver la desaparición forzada de los 43 normalistas y otros crímenes perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”, subrayó en la mañanera de ayer.

El mandatario fue interrogado sobre las declaraciones de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en las que confirmaron que una parte de la investigación de la Covaj (las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp) es inconsistente y no fiable , aunque por otro lado ratificaron que el resto de las pruebas contra los acusados son firmes .

López Obrador sostuvo que, pese a la poca fiabilidad de esas capturas de pantalla, seguirá el trabajo para consolidar y fortalecer la investigación. Se va a hacer justicia , se comprometió.

Hay pruebas suficientes

Les sorprendió la determinación de hacer detenciones, sobre todo la del ex procurador Jesús Murillo Karam y las de militares, porque no tenían esa intención. Cuando se decide que no va a haber impunidad y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión en la fiscalía, porque no esperaban lo que se hizo, pero tenemos un informe de la Covaj y hay todos los elementos para actuar; no se cierra el expediente, se va a seguir investigando , ratificó.

El Presidente cuestionó las voces que dan más relevancia a las fallas en los trabajos que a los avances, incluidos medios de comunicación y articulistas. En vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa, lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha; son capaces de eso, y más .

–¿Pudo haber precipitaciones en el trabajo de la Covaj? El GIEI dice que los mensajes (de las capturas de pantalla) contienen elementos que no existían en la aplicación al momento que fueron generados. ¿Se hablaría de una fabricación, que se allegó de elementos que no tienen confiabilidad? –se le preguntó.

–No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso (no sólo los pantallazos). Es otro tipo de cosas. En el fondo, es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, que apuestan a que nos vaya mal. Siempre es así.

El mandatario destacó el trabajo del GIEI, sobre todo porque evidenció que la verdad histórica se fabricó a partir de torturas y por consigna de autoridades del sexenio pasado; señaló que gobierno seguirá tomando en cuenta los puntos de vista y las valoraciones del panel de expertos.