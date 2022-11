Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de noviembre de 2022, p. 3

Campeche, Camp., Mediante simulados contratos de usufructo y sociedades de inversión o el avecindamiento ilegal para que foráneos se hagan pasar como ejidatarios y reciban sus dotaciones de tierras, en Campeche han sido acaparadas en las últimas tres décadas por lo menos 300 mil hectáreas de 2 millones 938 mil 329 que poseen como propiedad social los 385 ejidos de la entidad.

La cifra podría aumentar en los próximos meses, porque, por ejemplo, el 13 de noviembre, la asamblea ejidal del núcleo Hopelchén discutirá si acepta el convenio de usufructo con la Fundación Alí –del ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán Alfonso Pereira Palomo– a fin de cederles unas 100 mil hectáreas de sus ampliaciones forestales para proyectos de conservación .

El problema es que se trata de una discusión falsa, ficticia , advierte el activista Álvaro Mena Fuentes, ya que la decisión está tomada, pues cada uno de los 248 ejidatarios ya recibió 150 mil pesos como anticipo, correspondiente a 50 por ciento de la indemnización para cada uno (en total serán 300 mil pesos) para autorizar este despojo.

Estrategias similares han tenido lugar en otros ejidos campechanos, pero el caso más emblemático fue el de Lerma, ubicado en la zona conurbada de la capital del estado y a orilla de la playa, que perdió más de 9 mil hectáreas mediante diversas tácticas que fueron desde el avecindamiento ilegal , en que personas foráneas fueron reconocidas oficialmente como ejidatarios por la asamblea general, lo que les dio derecho a recibir tierras para trabajar, hasta el soborno, amenazas o, como último recurso, el despojo.

En Lerma, cada ejidatario recibió estímulos económicos para aceptar el trato que permitió al grupo empresarial Mouriño, a través de la empresa Supermex (del español Carlos Mouriño Atanez, padre del extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo), construir el proyecto Country Club, que actualmente cuenta con playa artificial, dos albercas, una de ellas semiolímpica, campos de golf, de futbol y de tenis, así como más de 300 departamentos o casas de playa.

Proyectos eólicos, cambio de uso de suelo para incrementar la superficie dedicada al cultivo de soya y palma africana, principalmente, o bien para la explotación maderera disfrazada de proyectos de conservación forestal , como ocurrirá con las 100 mil hectáreas de Hopelchén, son las motivaciones centrales para que en Campeche avance el proceso de privatización de la propiedad ejidal.

El caso Lerma

Hasta el último día de su muerte, Pedro Celestino May Can, líder de un grupo disidente del ejido Lerma y dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, luchó por más de 13 años para revertir el despojo en Lerma. Promovió al menos seis juicios para recuperar parte de lo que se apropiaron empresarios como Carlos Mouriño o políticos como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

El caso fue emblemático, porque a los comuneros les ofrecieron en 2008 unos 300 mil pesos por cada uno, camionetas de lujo, departamentos y dinero en efectivo para aceptar el parcelamiento del ejido, como el inicio de lo que posteriormente fue una venta disfrazada de 9 mil 685 hectáreas, que incluyen las 100 hectáreas donde se construyó el desarrollo inmobiliario Campeche Country Club.

Fue un negocio muy lucrativo, pues los empresarios compraron cada metro cuadrado en 40 centavos y lo revendieron en 288 dólares.

May Can falleció en 2021, a causa de cáncer, pero logró recuperar 630 hectáreas tras varios años de juicio. Su meta fue que le devolvieran al ejido las 9 mil hectáreas restantes, pero la muerte le ganó la batalla y desde entonces los inversionistas que adquirieron esas tierras mediante argucias legaloides ya no tienen ninguna preocupación.