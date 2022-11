A

l presidente de Brasil y fallido ex candidato a la relección, Jair Bolsonaro, le tomó más de 44 horas hacer una declaración pública desde que el Tribunal Superior Electoral declaró ganador de la segunda vuelta a Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT). En un breve discurso, el mandatario de ultraderecha evadió reconocer su derrota y justificó los bloqueos carreteros (más de 300, de acuerdo con la Policía Federal de Carreteras) emprendidos por sus seguidores más recalcitrantes en rechazo a los resultados electorales. No obstante, tampoco se concretó el temor de que desafiara abiertamente el dictamen oficial: dijo que acatará la Constitución, y su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, anunció que Bolsonaro lo autorizó a comenzar el proceso de transición con el equipo del presidente electo.

La incertidumbre y el peligro de que Bolsonaro desconociera la voluntad popular y se aferrase al cargo mediante una suerte de golpe de Estado desde el poder han planeado sobre el gigante sudamericano desde que las encuestas mostraron a Lula como claro favorito. Se trata de un miedo justificado: el ex capitán del ejército no es y nunca ha sido demócrata, sino apologista y abierto admirador de la dictadura militar que depuso a João Goulart en 1964 para regir los destinos del país hasta 1985; además, pasó meses instalando la idea de que el sistema de votación electrónica no es confiable y que sería usado para favorecer a su rival. A esto se suma su desprecio consuetudinario a la legalidad y la falta de escrúpulos con que manipula los hechos para instalar versiones que le sean favorables.

Por el momento, el riesgo de un quiebre institucional o de una salida violenta parece conjurado en la medida en que los aliados de Bolsonaro en el Congreso y los gobiernos estatales se han desmarcado de cualquier impugnación de los resultados, aceptando la derrota y reconociendo al triunfador. De manera complementaria, contribuye a la calma la cascada de respaldos internacionales expresados a Lula no sólo por los mandatarios latinoamericanos de izquierda o cercanos a ella (empezando por Andrés Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández –quien ya anunció su inminente visita a Brasil–, así como Miguel Díaz-Canel, Gustavo Petro, Nicolás Maduro o Luis Arce Catacora–, sino también por Occidente, con Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Fumio Kishida. A estos saludos se sumaron los de Vladimir Putin y Xi Jinping.