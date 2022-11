Ap

Miércoles 2 de noviembre de 2022

La Habana. Dieciocho ex gobernantes latinoamericanos y caribeños firmaron una carta al dirigida al presidente estadunidense, Joe Biden, para pedirle que su país levante el bloqueo contra Cuba debido a la devastación causada por el huracán Ian.

La misiva, compartida con The Associated Press, está firmarda, entre otros, por la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, los ex presidentes colombianos Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, así como ex gobernantes de Bolivia y Belice, señaló Ap sin identificarlos. Todos ellos son de izquierda o de centro.

Destaca la ausencia de firmas de políticos de derecha, lo que evidencia las profundas divisiones que la isla sigue causando en la región.

La Asamblea General de Naciones Unidas tiene programado votar esta semana una condena contra al bloqueo vigente desde hace seis décadas, y se prevé que sea aprobada nuevamente por 30 año consecutivo.