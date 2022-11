Kevin y Zindu triunfaban una vez más, siempremente, pero la Muerte inclemente, ella es así, ¿dónde estaban, les dice, no que cantaban? Hoy pura armonía de huesos, inquietos, sí, aunque algo tiesos, son aquestos camaradas. Les tocó siete de espadas, de oros no. Tristes sucesos son los que canto, no aviesos. ¿Lo parecen? A trompadas con la de la azada fueron a agarrarse y no pudieron. Cuántas letras bien cantadas en la fosa se perdieron.

A Feliciano Carrasco la Calaca se llevó. Fue al Macario y se encontró de mezcales un atasco. ¿Tlayudas hay? Aunque masco y mastico muy, muy mal, creo que con algún mezcal de Chanita bienvenido me entretengo. Bien sabido es que el ambiente es cordial. Se entretuvo, pero cuál, no olvidó su cometido.

*

Allá viene el Hueso, ve

cómo sabe tanto y tanto,

que, estremecido esperanto,

no le entiendo. Pero sé

que él mejor sabe que yo

lo que cómo soportó

mi cacumen no saber,

me pregunto. Habrá que ver

eso, si un tiempito queda,

mas ya la Muerte se enreda

en sus tobillos. ¿Qué hacer?

*

Se nos murió aquel Patraka

al que tanto la Calaca

la vida le perdonó,

porque, entusiasmada o no,

en el poeta su flaca,

dura figura encontró.

Mi corazón no se aplaca,

diz, desque me enamoré.

Cómo acabará no sé

este mi poeta escénico,

para mí muy más que arsénico.

Pero al fin me lo llevé.

*

Ya se murió Serrat Juan

o Joan, la cosa es cierta.

La Muerte llegó a su puerta

y, después de un tantantán

(nadie abrió), pues ahí te van

todos mis perros, Juanito.

Hoy yo de ti necesito,

como nadie antes, de ti.

Por ti vine, vueltas di,

antes de llegar; te quiero.

Hoy te toca ser el cero,

yo siempre infinito fui.