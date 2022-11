L

a idea de los neoliberales de erradicar el régimen de la Revolución Mexicana (RM) empezó antes de adjudicarse el poder del Estado. En el gobierno de Luis Echeverría, más aún en el de José López Portillo (JLP), ya estaban dentro de Palacio (como solía denominarse a la Presidencia, pieza maestra del poder político), capitaneados por Miguel de la Madrid (MM). Estaban ahí, agazapados en la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, Nacional Financiera.

La tremenda crisis internacional de los años 1980, aumentada por el frenazo que Ronald Reagan imprimió a la economía mundial, fue la puntilla que enterró a la URSS. En México engendró una dura crisis de deuda externa (el efecto tequila ), propiciada por el torpe manejo del gobierno de JLP en materia de producción y exportación de crudo y de gasto público, que se tradujo en un programa de ajuste estructural dictado por el FMI, muy bienvenido por MM. Las mesnadas neoliberales fueron servidas así en bandeja de plata. Había llegado su momento: la RM había caducado y era hora de transitar a la democracia liberal .

No había movimiento popular que pudiera oponerse y frenar a los neoliberales. No es extraño: tampoco lo hubo con la fuerza necesaria para oponerse al alejamiento del régimen de la RM respecto de las reivindicaciones populares, desde los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Villa y Zapata, líderes populares de la RM, fueron derrotados en los campos de batalla. No figuraron, por tanto, en la creación política del Estado revolucionario . Ganaron los constitucionalistas , representantes de una nueva burguesía emergente, que incluyeron a su modo aquellas reivindicaciones. Lázaro Cárdenas las defendió, pero después fue el declive.

Ausentes las bases populares, no hubo freno: conforme las reivindicaciones del pueblo eran olvidadas, fueron creándose a sí mismas las élites políticas priístas. A la postre, no fue extraño que, con Salinas, los neoliberales entraran plenamente a Palacio (con fraude), como Pedro por su casa. Conocedores de las artes del corporativismo y la cooptación, absorbieron a las oposiciones . Dedicados al tejemaneje de la transición , todos a una con la pluralidad sumada (PRI+PAN+PRD+MC), actuaron en descampado envueltos en una corrupción desenfrenada.