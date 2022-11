No obstante, la institución llamó a los priístas a conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como respetar los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.

Dicha comisión consideró improcedente la solicitud porque no se actualizan los elementos de urgencia, imperiosa necesidad o peligro en la demora para su dictado, en virtud de que los posibles daños o consecuencias que podrían provocar están íntimamente vinculados con el proceso electoral federal de 2024, que iniciará en septiembre de 2023; es decir, faltan 11 meses para su comienzo .

A la vez, dijo que las manifestaciones de los participantes del encuentro del PRI difundidas en redes sociales no representaron una difusión activa y los materiales son expresiones genéricas en las que no se solicita el voto de la ciudadanía en favor o en contra de alguna opción política y no se está en un proceso electoral .

Aclaró que la queja por posible uso indebido de recursos públicos para una promoción personalizada deberá ser abordada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.