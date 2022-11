En su conferencia, afirmó que hay una campaña de desinformación por parte de los conservadores sobre los alcances del cambio legislativo planteado. López Obrador insistió en su visión de que sí ha avanzado la democracia en México no ha sido por el INE o el TEPJF: hay democracia en México, se ha avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos que siempre andan buscando favorecer a los potentados .

La reforma electoral propuesta no pretende la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino eliminar el control del conservadurismo en estos órganos para evitar el riesgo de nuevos fraudes electorales, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay que evitarlo porque eso sería un retroceso, una cuestión gravísima, y estos son capaces de hacerlo, ya lo hicieron, no una vez, varias veces.

Al abundar sobre el tema electoral, a propósito de la ola de críticas contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su recomendación sobre el desempeño del INE (que por ley tiene prohibido), López Obrador dijo que la descalifican porque aún hay rencores ya que su presidenta es Rosario Piedra, hermano de Jesús Piedra, quien participaba en un movimiento revolucionario o subversivo involucrado en el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.

–¿Respaldaría usted esta…

–Yo creo que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿Quién no está de acuerdo con que sólo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales?

Por otro lado, destacó la exitosa experiencia electoral brasileña del domingo pasado, basada en el voto electrónico, que agilizó la difusión de resultados. Consideró viable que se pudiera adoptar en México para 2024, por lo que sugirió que acuda una comisión de legisladores a Brasil para informarse sobre su funcionamiento y, eventualmente, instalar lo necesario en México.