Oaxaca, Oax., El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió ayer en que sí hay una denuncia contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y está radicada en la Corte Penal Internacional (CPI).

No olvidemos quienes intentaron o sí militarizaron el país, pues fue Felipe Calderón , enfatizó.

Ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana del 6 de diciembre de 2006 en la que Calderón instruyó al Ejército Mexicano que iniciara una absurda guerra en contra del crimen organizado , señaló.

Esa orden derivó en la muerte de miles de personas, entre ellas muchos soldados, que fueron enviados a una guerra en la que ni siquiera conocían el territorio, porque no trabajaron, no los instruyeron , pues no hubo una verdadera planeación, añadió López Hernández.

El secretario refirió que el gobierno de Calderón cometió un crimen de lesa humanidad con Rápido y furioso, entre 2009 y 2011, en el cual, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, armaron al crimen organizado .

Recordó que la idea original era que el armamento vendido a bandas delictivas incluyera un chip de geolocalización, que pudiera servir para rastrear las piezas.

El problema es que entregaron las armas, pero no tenían el chip ni había estrategia, explicó.