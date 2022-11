Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 1º de noviembre de 2022, p. 10

Todo lo que Mario Vargas Llosa toca lo sala , sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que una de las intenciones del foro convocado por el escritor, realizado hace unos días en Madrid, España, era incidir en los resultados de la elección en Brasil en favor del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Interpretó que el foro del pasado 20 de octubre, con la participación de representantes del conservadurismo, como los ex mandatarios mexicanos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, el ex presidente del Gobierno español José María Aznar y el juez brasileño Sergio Moro, quien sentenció injustamente a Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, tenía, entre otros objetivos, influir en contra del líder brasileño; sin embargo, el resultado fue favorable para Lula.

¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo, en general, en abstracto, pero llevaba un mensaje: se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. ¿En cuánto ayudan ellos? En nada, al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala , señaló durante la mañanera de ayer.

Influir en comicios

López Obrador agregó que esas críticas no fueron espontáneas. “Claro. Llevan a Zedillo y a Calderón y la lectura aquí (en el país) es contra el presidente de México. Sí, también, pero tenía también otro propósito la reunión. Vargas Llosa dijo: ‘Yo estoy con Bolsonaro, no quiero a Lula’; no quería a (Gustavo) Petro (que ganó en Colombia hace unas semanas) y desde luego no me quería a mí.