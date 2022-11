En su conferencia, detalló que en el caso de México estamos hablando de generar más energía eólica, solar, e impulsar también la modernización de las hidroeléctricas. Este plan general significará que se use menos el combustible fósil; es decir, gas, combustóleo y otros derivados de los hidrocarburos, el carbón .

Aun cuando no nos va a alcanzar el tiempo más que para impulsarlo , el Plan Sonora, que comenzó a instrumentarse en ese estado, quedará bien encarrilado y será fundamental para el futuro del país, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sugirió que el Plan Sonora es un modelo de integración del uso de diversas energías renovables. Es un plan integral. No sólo se trata de energías renovables, se está pensando en replicar la planta solar de Peñasco, con cinco plantas similares .

Asimismo, informó que esta semana se reunirá con los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía y Energía, así como con los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, además del gobernador de Sonora, para afinar el documento que el canciller Marcelo Ebrard presentará en la cumbre climática que comienza el 6 de noviembre.