Blanche Petrich y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 1º de noviembre de 2022, p. 8

Después de analizar el curso que tomó la investigación del caso Ayot-zinapa en los últimos dos meses y medio, con una situación de crisis que generó una pérdida de credibilidad en el proceso por parte de los familiares de los 43 desaparecidos y de la sociedad, y tras evaluar su posible salida de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) resolvió proponer una medida transitoria de su mandato que expiró ayer, 31 de octubre. Dos miembros del equipo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, continuarán la misión al menos por dos meses más. Otros dos, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se retirarán.

En conferencia de prensa, el equipo informó que es inconsistente y no fiable el paquete de capturas de pantalla que en agosto presentó sorpresivamente como prueba judicial el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), de acuerdo con el peritaje informático forense que ordenó el GIEI.

“No se puede determinar mediante el estudio de los metadatos de los ficheros su autenticidad, ni es posible identificar el tipo de dispositivo donde se encuentra la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó copia del screenshot (el pantallazo).”

Aclararon que Encinas aceptó este análisis científico. Y esto es importante , enfatizaron. A diferencia de la conferencia anterior, el subsecretario no estuvo presente.

Por otra parte, insistieron en que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, debe recibir a los familiares. Ellos deben tener una interlocución directa con la fiscalía sobre las dimensiones de la investigación, deben tener una explicación sobre las revocaciones de las órdenes de arresto , que fue uno de los detonantes de la crisis.

No podemos desistir

Respecto a la confianza que se puede volver a tener de que las autoridades militares entregarán la información que resta, tantas veces negada, Buitrago se refirió a la última reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió darnos acceso a lo que falta. Y sobre esa palabra entregada, el GIEI utilizará este tiempo para lograr más información para los padres y para buscar a los muchachos .

Hasta ahora, por su insistencia, consiguieron reunir 70 mil documentos que antes no estaban en los expedientes, seis gigas en total. Es un punto a favor. Si no creyéramos que vamos a avanzar, nos hubiéramos ido desde el principio. No podemos desistir cuando podemos seguir luchando, para darle razón a los padres sobre sus muchachos. Creemos que bajar las manos ahora significa obtener nada, y están de por medio los padres, que son nuestra razón de ser .

Esto tampoco significa dar un aval a todas las actuaciones de las autoridades hasta ahora. Hemos hecho las críticas y denuncias necesarias. Necesitamos que paren las mentiras .

Sobre todo, según insistió Cox, no se puede soslayar las conductas de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General de la República (FGR), que llevaron a esta situación, descrita como de confusión, perplejidad, enorme malestar y pérdida de confianza .

Los cuatro del GIEI dedicaron varias declaraciones para hacer una necesaria diferenciación entre las capturas de pantallas que presentó la Covaj y otro paquete de chats que obtuvo como prueba la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), bajo la conducción del fiscal anterior, Omar Gómez Trejo. Este fue el fundamento para la petición de órdenes de aprehensión, posteriormente revocadas por la misma FGR. Explicaron que es una confusión que ha persistido en los medios de comunicación.