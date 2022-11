Rolando medrano gómez

En México está surgiendo un latifundismo urbano en manos de mafias , en las que están involucrados ex funcionarios del sector, ex gobernadores y ex políticos, afirmó el director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez.

Hay inmobiliarias de Yucatán que compraron a 4 pesos el metro cuadrado de tierra y ahora lo venden en 10 mil dólares; Antonio Almazán, ex titular del RAN en ese estado, ahora es uno de los más grandes acaparadores , aseguró.

Entrevistado en la sede del Registro Nacional Agrario, refirió que cuando se realizó la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió la privatización del ejido, México tenía más de 53 por ciento de propiedad social y actualmente ronda 50.7; “se redujo como en 3 millones y medio de hectáreas, desde ese periodo se ha perdido cerca de 5 por ciento, contando los dominios plenos ya consumados y las 31 mil solicitudes, de las cuales la mayoría están en proceso.

“Creían que empresas nacionales y extranjeras podrían comprar, pero al parecer no funcionó, porque el campesino mexicano es muy apegado a la tierra; recuerdo que uno de Anenecuilco (municipio de Ayala, Morelos) decía: ‘La tierra costó sangre, no la podemos vender’.”

García Jiménez consideró que es necesaria una nueva legislación en materia agraria, “porque nos enfrentamos a una (la que está vigente) que tiene en la mira privatizar y abrir el ejido al mercado de la tierra; (Carlos) Salinas se frotaba las manos porque decía: ‘tenemos 100 millones de hectáreas, con que se venda la mitad va a entrar mucho dinero al país’”.

Sobre el acaparamiento de parcelas por parte de la delincuencia organizada, aseveró que no lo hacen mediante despojos violentos, como ocurrió en Colombia, sino que aquí, como tienen mucho dinero, compran predios a través de prestanombres, empresarios o inmobiliarias .

Tienen también, agregó, conexiones con funcionarios de gobierno de algunos estados, incluso mandatarios, y eso les facilita hacerlo.

Plutarco García, hijo de campesinos guerrerenses, quien estudió en la Normal Rural de Ayotzinapa, en la Escuela Nacional de Maestros y ha sido protagonista de diversos movimientos sociales y políticos, consideró que la actual legislación limita al RAN, pues se ciñe a lo técnico; no podemos investigar, sabemos de acaparadores, pero no estamos facultados para seguir a equis sujeto que consiguió tierras con recursos de procedencia ilícita .

Sin embargo, subrayó, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República sí lo pueden hacer, necesitamos cierto margen que nos permita otorgar información; por ejemplo, no podemos detener trámites aunque encontremos irregularidades .

Había dos iniciativas para reformar la Ley Agraria por parte de los senadores morenistas David Monreal y José Narro Céspedes, presentadas en octubre y diciembre de 2018, respectivamente; sin embargo, están congeladas.

La de Monreal, en opinión de Carlos González, abogado de Ostula e integrante del Congreso Nacional Indígena, tiene el propósito de armonizar las disposiciones legales agrarias con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y bienes nacionales.

En tanto, Narro Céspedes presentó un proyecto para crear el Código de Procedimientos Agrarios a fin de modernizar el sistema jurídico en la materia. Un ordenamiento, se expuso entonces, que regule los regímenes de tenencia que conforman el sistema de propiedad de la tierra (privado, colonial, ejidal, comunal y público), así como las instituciones jurídicas básicas de los modelos de propiedad ejidal y comunal (familia, sucesiones, contratos y usufructo).

Al abordar lo que ha pasado con la propiedad social en los últimos 30 años, el director del RAN recordó que desde que él asumió la dirección del órgano, en diciembre de 2018, se han recibido 31 mil solicitudes de dominio pleno (acto a través del cual los ejidatarios, posesionarios y avecindados obtienen la propiedad total de sus tierras), de las cuales más de 4 mil ya están resueltas y el resto en proceso.