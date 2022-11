A

un cuando la mayoría de los analistas de los bancos comerciales auguran un mal futuro a las familias mexicanas, los otros datos del Inegi son de aliento: En el tercer trimestre de 2022, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto #PIB reportó un crecimiento de 1 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior; a tasa anual mostró un incremento real de 4.3 por ciento (cifras desestacionalizadas) . Los últimos 19 trimestres ha crecido la economía, poquito, pero lo suficiente para alejar los nubarrones de una recesión. Es cierto que no se pagan las cuentas del súper con las cifras del Inegi y que la mayoría de la gente sigue quejándose de la carestía. Pero inflación más recesión significa estanflación y la próxima Navidad no será una que se recuerde porque el país cayó en esa condición.

Que sí, que no, que siempre sí

Aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay, desde luego, una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa , declaró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero el Comandante Borolas, como es conocido en redes sociales, lo niega. Sería esclarecedor, primero, conocer quién o quiénes son los autores de la demanda, y luego, si tuvieron que recurrir a una instancia internacional porque las autoridades judiciales mexicanas les cerraron las puertas.

Inversiones

Ford de México inauguró en Naucalpan su Centro Global de Tecnología y Negocios, desarrollado con una inversión de 260 millones de dólares. Es un centro que dará suporte a las operaciones clave de la compañía en el mundo. Albergará hasta 9 mil colaboradores en un esquema de trabajo híbrido. Ford llegó hace 97 años a México, recordó Luz Elena del Castillo, presidente y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y El Caribe.

Alarma