Este jueves 3 de noviembre El Colegio Nacional rendirá un homenaje a Luis Villoro en el centenario de su natalicio. Muchos serán los temas a reflexionar que tienen vasos comunicantes con las ideas del filósofo.

Uno de ellos es el ejercicio del pensamiento crítico. El escritor Juan Villoro explicó que muchas veces se piensa que éste se da en contra de una argumentación o de una causa; “no se piensa, como hacía mi padre, que la crítica se puede ejercer a favor. Es decir, a tus compañeros de ruta y de causa, cuando los criticas, no lo haces para decir que lo que ellos hacen no sirve, no lo haces para desautorizarlos; al contrario, lo haces para mejorar esa causa, para que los errores que se han cometido no se repitan y esa lucha prosiga.

“Es decir, el sentido de la crítica constructiva o a favor es el que ejerce el pensamiento filosófico que no pretende derrotar al adversario, sino incluirlo en una transformación de la realidad a partir de la corrección de los errores.