Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 1º de noviembre de 2022, p. 4

Este jueves 3 de noviembre amigos, discípulos, familiares, colegas y admiradores de la obra del filósofo Luis Villoro (1922-2014) celebrarán el centenario del natalicio de quien dedicó su vida entera al ejercicio de la inteligencia.

El homenaje, que tendrá como sede El Colegio Nacional, convocará a reflexionar acerca de la obra del autor y los temas sociales de la actualidad que hacen eco en sus ideas: la reforma política, el zapatismo, el compromiso social, la religión y el feminismo, entre otros.

Como parte central del festejo se presentará el libro póstumo La identidad múltiple, recuperado de su archivo personal por su hijo Juan y que confirmará que la palabra y el pensamiento del maestro siguen muy vigentes , así como los recuerdos que las personas tienen de él.

Me parece notable que mi padre sigue interpelando la realidad, nos sigue inquietando con sus preguntas. Finalmente, un filósofo no da todas las respuestas, sino que plantea nuevas preguntas. Desde su fallecimiento, hace ocho años, mi padre ha estado, y está, más vivo que nunca, porque me he encontrado una multitud de personas que recuerda anécdotas compartidas con él y he leído textos de quienes lo evocan o lo citan , dijo el escritor Juan Villoro en entrevista con La Jornada.

Agregó que don Luis “siempre estuvo muy cerca de las luchas de la izquierda. Participó en la reforma política que incentivó Jesús Reyes Heroles, con una postura muy crítica. Sus planteamientos se mantienen muy válidos hoy día, por ejemplo, lo que él veía como los nuevos vicios de la democracia mexicana han demostrado que ha sido una democracia que ha favorecido a los partidos, pero no a los ciudadanos, pues es una democracia meramente representativa y no directa.

“Aún así, él luchó por construir partidos políticos diferentes. Estuvo en la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores, fue muy próximo a Heberto Castillo y Demetrio Vallejo, líderes de ese partido, buscando una vía democrática, autocrítica y profundamente mexicana hacia la transformación de la realidad.

En el 68 estuvo involucrado en la coalición de maestros, impugnando a un sistema autoritario. Posteriormente, estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006; fue uno de sus asesores fundamentales, aunque se quejaba de que no lo escuchaba mucho, y no era él único que se quejaba de esto, pero vio con buenos ojos la creación de un movimiento de izquierda institucional que pudiera transformar la realidad.

Luis Villoro, continuó Juan, concibió la filosofía “como un discurso liberador, como una oportunidad del pensamiento para encontrar nuevos cauces para cambiar la realidad. En sus orígenes, la filosofía tuvo un cometido muy útil; si vemos los diálogos de Platón se trata de recetas para mejorar la vida. Poco a poco la filosofía se fue convirtiendo en un área técnica, especulativa, y mi padre se rebeló contra esta condición abstracta del pensamiento, le parecía que necesariamente la filosofía debía formar parte de un discurso liberador y, sobre todo, se oponía a la filosofía cuando ella misma se convertía en un discurso hegemónico, dominante, porque puede suceder que las ideas liberadoras del pasado se conviertan en los dogmas del presente, y que entonces la filosofía se parezca mucho a la religión en la medida en que se acaten sus argumentos sin cuestionarlos, sin ponerlos en duda. Sin esos filtros, la filosofía se puede convertir en ideología, es decir, en argumentación dominante e incluso represiva.

Ahí es donde él orientó el tipo de filosofía que quería hacer, una que fuera siempre capaz de subvertir el momento presente, de plantear alternativas futuras y de transformar la realidad.

En busca del sentido de la vida

Juan recordó que originalmente su padre quería estudiar biología porque le interesaba mucho el origen de la vida; “tuvo una educación muy marcada por la religión, porque creció en internados de jesuitas en Bélgica. Nació en Barcelona, pero su padre murió cuando él era un pequeño de nueve años. Su madre mandó a los hijos a internados de jesuitas, de modo que tuvo una educación muy marcada por la religión, pero también por esa pedagogía jesuítica, que ha sido muy útil para formar rebeldes. Recordemos que Simón Bolívar, Fidel Castro, James Joyce o el subcomandante Marcos fueron alumnos de jesuitas.